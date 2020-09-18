Гавана, , 12:17 — REGNUM Куба 18 сентября отмечает сорокалетие со дня полёта в космос кубинца Арнальдо Тамайо Мендеса, ставшего первым латиноамериканцем, совершившим подобное. Полёт стал возможным благодаря сотрудничеству Кубы и СССР в космической отрасли.

Арнальдо Тамайо Мендес, будучи бригадным генералом Революционных вооруженных сил Кубы, отправился в космос на космическом корабле «Союз-38» с космодрома «Байконур» 18 сентября 1980 года вместе с советским космонавтом Юрием Романенко, который возглавил космическую миссию.

Кубинский народ смог наблюдать за процессом запуска космического корабля через телевизоры.

Спустя почти сутки корабль пристыковался к орбитальной станции «Салют-6», где на тот момент уже находились космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин. В течение недели команда выполнила 27 проектов, подготовленных учеными Кубы и СССР.

Уже 26 сентября Тамайо Мендес и Романенко вернулись на Землю. Спустя несколько дней кубинец получил звание Героя Советского Союза и Героя Республики Куба.