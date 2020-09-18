Москва, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве провели рекордное число тестов на коронавирус. Об этом 18 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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«За последние сутки городские лаборатории провели 69,5 тысяч исследований. Это рекордный показатель с начала пандемии», — сказала Ракова.

Всего в столице проведено 7,5 млн ПЦР‑ и ИФА-тестов на выявление заражения коронавирусом.

По мнению Раковой, спрос на тестирование сейчас растёт из-за возвращения москвичей после летнего сезона к привычному режиму жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Москве выявили 805 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с июня 2020 года.