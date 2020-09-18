Москва, , 12:14 — REGNUM Страны Африки выражают интерес к организации производства созданной в России вакцины против коронавируса «Спутник V» на своей территории. Об этом 18 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Африканские страны, наряду с азиатскими и латиноамериканскими, высказывают интерес к тому, чтобы наладить на своей территории производство нашей вакцины «Спутник V», — сказал он в интервью РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время «наши компетентные органы, которые занимаются этими вопросами, рассматривают потенциальных кандидатов для того, чтобы такое производство наладить».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

Вакцина после регистрации ещё проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.

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