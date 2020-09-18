Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с 21 сентября часть занятий будет проходить в дистанционном формате. Практические и лабораторные занятия, а также лекции в малых группах остаются в офлайн-режиме. Об этом вуз сообщает на своей странице в соцсети.

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Напомним, ранее частичное дистанционное обучение ввел Пермский государственный медицинский университет им. Академика Е. А. Вагнера. На частичный дистант также переведены студенты и сотрудники Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 8944 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 392 летальных исхода у пациентов с COVID-19. Вылечились 6199 человек.

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