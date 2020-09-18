Тбилиси, , 12:19 — REGNUM В Грузии 18 сентября завершились международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). На церемонии их закрытия, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что Тбилиси постоянно подтверждает стремление к сотрудничеству с НАТО, отправляя грузинских солдат для выполнения миссий военного блока. Кроме того, как сказала президент, это помощь Североатлантического альянса позволила стать Грузии «сильнее и более защищенной».

«Сотрудничество никогда не было столь крепким, как сегодня. НАТО — надежный и верный партнер Грузии», — сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что для Тбилиси укрепление сотрудничества с Соединенными Штатами является одной из основных задач.

Напомним, учения Noble Partner в этом году проходят в Грузии пятый раз. Они начались с 7 сентября на военной базе возле Тбилиси. На учения прибыли военнослужащие из США, Великобритании, Франции и Польши. Общее количество участников в учении, по официальной информации, около 4 тысяч.

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