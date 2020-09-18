Москва, , 12:13 — REGNUM Турецкие туристические власти летом 2021 года введут систему all Inclusive, которая сейчас действует только в отелях, на морских круизных лайнерах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Вид отдыха «всё включено» с питанием, развлечениями и сервисами будет введен на круизном лайнере, который будет ходить из Антальи по маршрутам Средиземноморья.

Морской лайнер Gemini на 400 кают способен принять порядка 1 тысячи пассажиров. Планируется, что на первый круизный маршрут лайнер выйдет в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы all inclusive.

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