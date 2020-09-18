Житомир, Украина, , 12:18 — REGNUM В Житомирской области работники психиатрической лечебницы перекрыли трассу, требуя погасить долг по зарплате. Об этом сообщил 18 сентября телеканал «Суспильне» (Общественное).

«Около полусотни работников Житомирской психбольницы с 9:00 утра перекрыли автотрассу под Житомиром, в районе психбольницы, требуя выплаты заработной платы», — сказано в сообщении.

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, ежечасно пропуская несколько транспортных средств. В результате на трассе образовалась пробка длинной около километра.

По данным журналистов, к протестующим приехал глава областного управления здравоохранения Николай Суслик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее персонал Криворожского локомотивного депо принял решение поддержать горняков четырёх местных шахт, которые более двух недель протестуют против нищенских зарплат и невыносимых условий труда.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине железнодорожники поддержали бастующих шахтёров