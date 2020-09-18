Самара, , 12:09 — REGNUM Смерть четырех пациентов с COVID-19 была зафиксирована за сутки в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 55-летняя женщина и 59-летний мужчина страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 81-летняя женщина, страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а 39-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием. Всего по области скончались 163 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 123 человека, инфицированных коронавирусом. Всего же в области выявлено 10 435 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней почти 80% ранее инфицированных — 8055 человек. На учете у врачей стоят 242 человека.

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