Красноярск, , 12:03 — REGNUM В Красноярском крае проведено почти 900 тысяч лабораторных исследований на COVID-19. В среднем в сутки проводится около 7 тысяч тестов. Об этом и сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Лабораторно обследованы 856 736 человек — практически каждый третий житель региона, — уточнили в ведомстве. — По абсолютному количеству проведенных исследований Красноярский край находится на восьмом месте в топ-15 субъектов Российской Федерации».

Сегодня тестирование в регионе проводится на базе семи лабораторий государственных медицинских организаций и трёх лабораторий частной формы собственности.