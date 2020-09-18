Челябинск, , 12:01 — REGNUM В Челябинской области в очередной раз продлён режим повышенной готовности. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Новый срок возможного окончания режима указан 4 октября. Гражданам старше 65 лет рекомендовано быть на самоизоляции. Эта мера позволяет продлевать им больничные листы.

Как сообщало ИА REGNUM, режим был введён в марте из-за пандемии коронавируса. Со временем он существенно ослаб: многие из ограничений на работу предприятий и организаций были сняты.