Салехард, , 12:00 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Из них семь случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 18 сентября зарегистрировано 14 341 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 244 человека, 98 пациентов с COVID-19 скончались.