Ставрополь, , 12:03 — REGNUM Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 12 объектов водоснабжения планируют завершить до конца 2020 года в 35 населенных пунктах Ставрополья, где проживают около 135 тыс. человек. Затраты на реализацию проектов превышают 500 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе губернатора края по итогам совещания по вопросу реализации в регионе нацпроектов.

Одним из ключевых вопросов повестки стало исполнение мероприятий регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко заверил, что все работы по строительству и реконструкции водоводов, запланированные на 2020 год, будут завершены вовремя.

Вместе с тем губернатор Ставрополья Владимир Владимиров потребовал ускорить выполнение мероприятий проекта «Чистая вода», намеченных на 2021 год. Он подчеркнул, что все работы должны быть завершены до 1 июня, то есть до наступления жаркой погоды, когда, по его словам, проблемы с водой становятся особенно острыми.