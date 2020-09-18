Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбурге мэрия объявило в седьмой раз аукцион на услугу по отлову бродячих собак. Заказчик (Управление жилищно-коммунального хозяйства администраций города) никак не может найти подрядчика. Желающих участвовать в торгах на предлагаемых чиновниками условиях нет, сообщает портал 56orb.ru.

По данным информресурса, цена контракта составляет всего 1 млн рублей, и в течение девяти месяцев она остается неизменной. Торги признаются несостоявшимися, объявляются снова, неизменной остается и начальная (максимальная) цена лота. На отлов, стерилизацию (кастрацию), чипирование, передержку одного отловленного животного предлагается 3 908 рублей. Умерщвлять бездомных собак разрешается только в исключительных случаях. При этом в муниципалитете отсутствует приют, способный вместить всех отловленных собак на 28-дневную передержку. На те деньги, которые предлагаются по контракту, такой приют не построить.

В целом 1 млн рублей хватит только для того, чтобы осуществить отлов 260 бродячих собак. При том, что в городе их десятки тысяч. При отсутствии отлова число животных лишь множится.

Примечательно, что второй по размерам в регионе город Орск также столкнулся с проблемой несостоявшихся торгов. Однако Орск, который более чем в двое меньше Оренбурга, после неудачных попыток провести аукцион увеличил цену контракта на 50% — до 1,570 млн рублей. Но и за эту сумму желающих поучаствовать в тендере не нашлось.

Предприниматели считают, что стоимость контракта надо поднимать в разы и приводят в качестве примера Москву и Санкт-Петербург, где на отлов одной собаки закладывают 15 тыс. рублей.