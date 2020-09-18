Благовещенск, , 12:01 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства поступила в Амурскую область. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Минздрав региона сегодня получает первую небольшую партию новой отечественной вакцины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данная партия будет использована для проведения вакцинации медицинским работникам, которые работают «непосредственно в инфекционных госпиталях».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Амурской области в общей сложности выявлено 3867 случаев заражения коронавирусом и в данный момент в медучреждениях области от нового заболевания проходит лечение 838 пациентов, 537 из которых — в стационарах.