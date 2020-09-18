Москва, 18 сентября 2020, 11:56 — REGNUM В Москве проводится эвакуация из зданий вузов, которые «заминировали» неизвестные. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника агентства, сообщения с угрозами взрывов поступили в адрес порядка десяти вузов столицы. Во многих учебных заведениях проводится эвакуация.
В частности, эвакуировали корпус МГОУ, НИУ МГСУ и РГУ имени А. Н. Косыгина.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе из-за сообщений о минировании эвакуировали здания районных судов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе из-за сообщений о минировании эвакуировали здания судов