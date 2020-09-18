Киев, 18 сентября 2020, 11:57 — REGNUM Израильские паломники, находившиеся на границе между Белоруссией и Украиной, начали массово покидать нейтральную территорию. Об этом заявила официальный представитель Черниговского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Галина Шеховцова, сообщило 18 сентября информационное агентство «Укринформ».
Напомним, ранее Украина отказалась впустить на свою территорию более 1 тыс. ортодоксальных иудеев, которые хотели попасть в город Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.
Посол Израиля на Украине Джоел Лион порекомендовал своим согражданам вернуться в Белоруссию, а затем в Израиль.
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