Челябинск, , 11:55 — REGNUM В студенческом городке Южно-Уральского государственного университета находится восемь общежитий, и в них живут более четырёх тысяч студентов. Об этом заявил проректор вуза по административно-хозяйственной работе и строительству Вадим Трофимычев.

По его словам, в ЮУрГУ каждый год растёт количество иногородних и иностранных студентов. В связи с этим в 2020 году открыли ещё одно общежитие, в нём 250 комнат, каждая на три места.

«Проект общежития был признан лучшим в стране и рекомендован комиссией из двух федеральных министерств для повторного применения вузами России. Авторское право на проект было передано Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», — добавил Трофимычев.

Отметим, ЮУрГУ является участником проекта «5−100». Как сообщало ИА REGNUM, о завершении строительства общежития в Челябинске заявил в Госдуме глава Минобрнауки Валерий Фальков. В целом по стране он признал наличие дефицита мест в общежитиях и добавил, что строительство таких объектов будет продолжено.