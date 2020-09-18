Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Почти каждый пятый сотрудник муниципальной больницы Дандерюд, расположенной к северу от Стокгольма, имеет антитела к коронавирусу. Об этом со ссылкой на результаты тестирования сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно пресс-релизу медицинского учреждения, в начале июня из 2 149 сотрудников, прошедших тестирование, у 19,1% персонала обнаружены антитела к коронавирусу. 9% из тех, у кого подтвердилось наличие антител, не имели никаких симптомов. Почти у 80% симптоматика наблюдалась в легкой форме, и только 13% оценили проявление вируса как тяжелое.

Отмечается, что наиболее частым симптомом, связанным с выработкой антител, была потеря обоняния. В то же время проявление ангины было единственным симптомом, не связанным с каким-либо образом с выработкой антител.