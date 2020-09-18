Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Петербурге для предотвращения несчастных случаев, связанных с падением деревьев на людей, закрыли сады, парки и скверы. Это объясняется штормовым предупреждением. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 18 сентября, скорость ветра будет достигать 15−18 м/с, а в прибрежных районах — до 23 м/с.

Екатерининский сад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в городском комитете по благоустройству, уже известно о 10 поваленных утром ночью деревьях: шесть из них упали в Петродворцовом районе, четыре — в Красногвардейском районе.

Для предотвращения затоплений в случае сильного дождя в режиме повышенной готовности на улицах Петербурга дежурят 37 бригад дорожников.

Жителям и гостям города просят быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения зелёных зон.

В Смольном подсчитали, что во время предыдущего урагана, с 10 по 13 сентября, ветер повалил 563 дерева на территориях, относящихся к ведению комитета по благоустройству. На проезжую часть и тротуары упали 62 дерева.

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