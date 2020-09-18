Липецк, , 11:50 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации 18 сентября.

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Скончался 50-летний мужчина с двусторонней пневмонией. К его смерти привёл острый инфаркт миокарда, развившийся на фоне тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонии и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего по состоянию на 18 сентября в регионе было зарегистрировано 36 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5076 человек, в том числе 38 — за последние сутки.

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