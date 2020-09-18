Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии сегодня, 18 сентября, объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Связано это с холодным фронтом штормового циклона, который ранее стал причиной ненастной погоды в центральной части России, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чувашии ИА REGNUM

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18 сентября чувашские спасатели предупредили о жёлтом уровне погодной опасности: грозах, порывах юго-западного ветра 12−17 м/с.

19 сентября пройдёт еще один холодный фронт, поэтому дождливая погода в республике сохранится. Пик похолодания прогнозируется 20−21 сентября из-за нахождения региона в тылу циклона, температура снизится до +7…+12 градусов, но из-за сильного северо-западного ветра (порывы до 15 м/с) будет ощущаться нулевая температура.

По прогнозу синоптика-любителя, 20 сентября из-за поступления арктического воздуха дожди могут пройти вперемешку со снежной крупой, 21 сентября ожидается преимущественно сухая погода.

По предварительным данным, с 22 сентября температура может превышать нормативные значения, температура поднимется до +18…+20 градусов и в первой декаде октября может установиться солнечная золотая осень.