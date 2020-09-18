Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 66 лет до 81 года, а также трое мужчин в возрасте от 57 до 73 лет, страдавшие рядом хронических заболеваний.

Число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 430 человек.