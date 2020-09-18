Сеул, , 12:04 — REGNUM В Южной Корее по-прежнему сохраняется высокое число случаев потери паспортов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, в период с 2017 по 2019 год в стране было потеряно 404 тыс. паспортов.

Известно, что в 2017 году было зафиксировано 137 тыс. случаев потери, в 2018 году — 135 тыс. случаев, в 2019 году — 130 тыс. случаев.

Отмечается, что стоимость замены паспорта по причине потери в Южной Корее варьируется от 25 тыс. вон (~$21,5) до 53 тыс. вон (~$45,6). В связи с чем ежегодно за потерю паспортов граждане страны платят несколько миллиардов вон.