Смоленск, , 11:49 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 18 сентября.

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Суточное число выздоровевших стабильно превышает число новых пациентов — за 17 сентября выписаны с выздоровлением после коронавируса 16 человек. Статистика смертности остаётся неизменной.

В Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 6392 человека, выписаны 5612 человек, скончались от осложнений после коронавируса 137 человек.