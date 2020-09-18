Курган, , 11:43 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 25 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 выявлено в Кургане, один — в Шадринске, остальные — в Шумихинском, Кетовском, Белозерском, Звериноголовском и Юргамышском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 18 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3472 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 18 сентября от коронавируса излечились 2964 человека, 25 пациентов с COVID-19 скончались.