Москва, , 11:39 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, который был осужден на восемь лет из-за смертельного ДТП в центре Москвы.

«Вчера (17 сентября) я подал расширенную апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. После оглашения приговора актёр был взят под стражу в зале суда. На решение суда подана апелляция.

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