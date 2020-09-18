Челябинск, , 11:36 — REGNUM В Южно-Уральском государственном университете все сотрудники за счёт вуза обеспечены средствами защиты. Об этом заявил проректор по административно-хозяйственной работе и строительству образовательной организации Вадим Трофимычев.

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Работники получили маски. А во всех подразделениях имеются санитайзеры, и их запас обновляется по мере необходимости. Кроме того, в холлах возле всех входов приходящим измеряется температура. Также в учреждении соблюдается санитарная дистанция, а помещения регулярно проветривают и обрабатывают.

Также ведётся журнал регистрации состояния здоровья и контактов сотрудников. В планах и профилактические беседы.

«ЮУрГУ создал все условия для соблюдения масочного режима», — отметил Вадим Трофимычев.

Отметим, вуз является участником проекта «5−100». Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавирусной инфекции и распределение в регионы бюджетных мест способствовали росту интереса абитуриентов к региональным организациям высшего образования. Об этом 16 сентября на правительственом часе в Госдуме заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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