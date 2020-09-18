Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Прививку от гриппа за три недели с начала вакцинации сделали более 600 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей. Об этом 18 сентября сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Очередь к мобильному пункту вакцинации в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Уже привились более 640 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей, 2,5 тысяч беременных женщин и 150 тысяч человек, страдающих хроническим заболеваниями», — уточнил Эргашев.

Вакцину можно поставить во всех городских поликлиниках, кроме того, дополнительно работают 478 прививочных бригад и 42 мобильных пункта.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация жителей Санкт-Петербурга от гриппа началась в конце августа. Власти города предполагают, что в Северной столице вакцинируются от гриппа и ОРВИ 60% населения — 3,2 млн жителей. Вакцинацией в городе планируют сократить численность заболевших сезонными ОРВИ, течение которых может быть осложнено коронавирусной инфекцией.

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Для иммунизации используются вакцины российского производства, которые включают три актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года.

Напомним, что в Москве вакцинировалось уже порядка 1 млн человек.

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