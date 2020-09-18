Оренбург, , 11:34 — REGNUM В Оренбурге тепло начали подавать на три социальных объекта — оздоровительно-образовательный центр «Город Детства», Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» и Оренбургский Клинический Перинатальный центр. Все они подали заявки на отопление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

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«Ночью температура воздуха в областном центре значительно снижается, поэтому тепло в социальные объекты может начать поступать раньше старта официального отопительного периода», — отметили в компании.

Напомним, ранее в мэрии Оренбурга заявили о стопроцентной готовности объектов социальной и культурной сферы к отопительному сезону. Готовность жилого фонда составила 99%.

Добавим, официально отопительный сезон стартует, когда в течение пяти суток температура воздуха не улице сохраняется в пределах +8 градусов по Цельсию и ниже.

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