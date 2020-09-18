Москва, , 11:32 — REGNUM Идея о выдаче студенческого капитала поддержала бы материально молодых специалистов, начинающих трудовую жизнь, и повысила престиж российского образования, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня в России каждый может получить бесплатное начальное и среднее образование. Доступность россиян в получении бесплатного высшего образования ограничено конкурсной основой. Отсюда и берутся все проблемы.

В России следовало бы вернуться к практике получения бесплатного высшего образования абсолютно для всех категорий граждан России и Белоруссии как граждан Союзного государства.

В данном случае мы будем в цифровом государстве свидетелями борьбы абитуриентов за престижные вузы, а не очень престижные бюджетные места.

Сегодня получение высшего образования должно стать ключевым стимулом молодого человека для изменения качества жизни, его поступательного развития.

Студенческий капитал целесообразно возродить в двух инструментах: традиционные стипендии, превышающие МРОТ, и специальные выплаты, которые бы учитывали успеваемость каждого студента по итогам семестра и защиты дипломной работы.

В рамках повышения социальной ответственности государства такие шаги стали бы настоящей поддержки молодежи, повысили бы репутацию страны и института высшего образования в целом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о выплате студенческого капитала в размере 500 тыс. руб.

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