Казань, , 11:52 — REGNUM Татария наряду с Московской и Нижегородской областями лидирует по абсолютному числу запросов контактов мастеров по строительству бань, на эти регионы приходится примерно по 6% от всероссийского спроса. В августе-сентябре текущего года спрос на постройку саун и бань в Татарии вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по динамике спроса на строительство и благоустройство бань лидирует Башкирия, где этот показатель вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на втором месте Волгоградская область (146%), а на третьем — Ульяновская (129%). Такие сведения предоставляют аналитики сервиса «Авито. Услуги».

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Предложение по строительству бань в Татарии выросло на 14% по сравнению с августом-сентябрем 2019 года. Среди регионов оно больше всего увеличилось в Волгоградской области (+55% за год).

Работы по возведению и обустройства бани обойдутся в среднем по РФ в 175 тыс. рублей, что дешевле показателя прошлого года на 7%. В 2019 году построить баню без учета материалов стоило около 190 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам августа-сентября текущего года в России на 67% вырос спрос на постройку бань и саун по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую активность проявляют жители Подмосковья и регионов Поволжья.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции практически во всех регионах России длительное время были закрыты бани, сауны и бассейны.

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