Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии реабилитация граждан, которые переболели COVID-19, «идёт активно». Одобрено ещё более 300 заявок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 18 сентября, на заседании оперативного штаба республики.

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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что 169 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию, прошли реабилитацию. На рассмотрении находятся ещё сотни заявок.

«Реабилитация идёт активно», — заверил глава минздрава.

По словам вице-премьера Чувашии Аллы Салаевой, подано ещё 324 заявки на прохождение курса реабилитации, все соответствующие документы оформлены и согласованы. Планируется начать принимать граждан в санатории «на круглосуточное нахождение в течение от 10 до 12 дней».

Также было отмечено, что в санатории «Лесная сказка» более 800 детей прошли санаторно-курортное лечение, нарушений в части санитарно-эпидемиологических требований и случаев заражения коронавирусом не выявлено.

«Данный опыт рассматривается как положительная практика с точки зрения принятых мер», — отметила Алла Салаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пациенты, которые переболели COVID-19 и имеющие хронические заболевания, смогут пройти курс оздоровления в местных санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт» по льготной путёвке. Это решение принято по поручению врио главы республики Олега Николаева, который предложил частично компенсировать расходы за счёт бюджета, в том числе счёт средств ОМС. Из бюджета будет компенсировано до 70% затрат на «санаторные» путёвки, в результате плата составит 10−11 тыс. рублей.

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