Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM В Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось также о трёх летальных случаях.

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Течение заболевания у всех пациентов сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 538 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 сентября в регионе выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 166 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 435 случаев заражения SARS-CoV-2. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся, в настоящее время пытаются преодолеть инфекцию 2877 нижегородцев.

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