Севастополь, , 11:29 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 18 сентября.

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«По состоянию на утро 18 сентября зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 7 до 88 лет, среди них 21 местный житель и три привозных случая. Ещё шесть человек выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

В Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 737 человек, выздоровели 506 человек, 21 человек умер. В больницах остаются 181 пациент, под наблюдением — 400 пациентов в стационарах и 456 человек по месту жительства.