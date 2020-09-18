Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 18 сентября, референс-центр подтвердил 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

С конца марта в регионе выявлено 11 628 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 10 569 человек. За сутки (на 18 сентября) из COVID-центров выписали 104 пациентов.

С начала пандемии в регионе от последствий коронавирусной инфекции скончались 82 человека.