Москва, , 11:24 — REGNUM В России могут измениться условия продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ). Соответствующий законопроект разработало правительство РФ, передаёт 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Правительство предлагает иначе считать срок, по истечению которого продать квартиру можно без уплаты НДФЛ (13%). В большинстве случаев он составляет пять лет.

Ранее по ДДУ этот срок высчитывался от даты ввода дома в эксплуатацию. Поправки предлагают считать минимальный срок владения с момента оплаты по договору.