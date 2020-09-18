Москва, , 11:21 — REGNUM Не одобряют инициативу о получении водительских прав с 16 лет большинство жителей России (74%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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За снижение возраста для получения водительского удостоверения выступают 13% респондентов. Затруднились дать ответ еще 13%.

Водители авто чаще критикуют данное предложение, чем те, кто не водит машину — 80% против 68%. Также не одобряют право водить автомобиль с 16 лет граждане старше 45 лет (83%).

Опрос проведен 14—16 сентября 2020 года в 399 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил снизить возрастной порог до 16 лет для управления легковым автомобилем.

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