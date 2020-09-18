Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 172 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 сентября.

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За сутки число городов и районов Ростовской области, где выявили новые случаи заражения коронавирусом, возросло до 31. По-прежнему наибольшее количество носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону — 71 человек. Около четверти новых случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 4,1% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 19 тыс. 705 жителей Ростовской области.