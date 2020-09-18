Уфа, , 11:23 — REGNUM 33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 8350 фактов заражения этой инфекцией. При этом 7825 человек справились с ней, в том числе 48 выздоровели в минувшие 24 часа.

Отмечается, что 29 пациентов продолжают лечение в больницах, а 464 человека лечатся на дому.

По данным министерства здравоохранения республики, на 17 сентября в Башкирии выявлен 91 случай внебольничной пневмонии, а 78 человек с ней справились.

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