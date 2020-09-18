Пермь, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 сентября, зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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Двое пациентов скончались от COVID-19, еще двое — от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 392 смертельных случая пациентов с коронавирусной инфекцией. В 246 случаях причиной стал COVID-19, а в 146 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе выявлено 8 944 носителей нового коронавируса. Отправились от болезни 6 199 пациентов.