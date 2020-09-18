Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё десять смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о последних летальных случаях разместили в сводке за 18 сентября 2020 года. Всего в регионе подтверждено 559 летальных случаев от COVID-19.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области умерли от других причин, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 554 случая заражения коронавирусом.

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