Токио, , 11:35 — REGNUM Перевод на английский язык романа южнокорейского писателя Ким Сума «Хан мён» (один человек) вышел 15 сентября, сообщает агентство Kyodo. Роман рассказывает о реальных историях южнокорейских женщин, принуждённых работать в японских борделях в годы Второй Мировой войны. Публикация этого романа ещё более усугубляет отношения Японии и Южной Кореи.

Роман Кима перевели супруги Брюс совместно с Джу-Чан Фултоном. В английской версии роман получил название «One Left».

Повествование разворачивается в современной Южной Корее и сопровождается развёрнутыми воспоминаниями персонажа о прошлом. На протяжении всей книги автор делает более 300 примечаний, которые указывают на показания так называемых «женщин для утех», послуживших источниками тех или иных деталей.

Любое упоминание Южной Кореи о харассменте со стороны японцев в годы оккупации разжигает конфликт между двумя странами.

Спустя десятилетия после окончания войны 240 женщин в Южной Корее заявили о факте насилия. Согласно информации на 2020 год, жертв насилия осталось менее 20 человек. Тем не менее конфликт Японии и Южной Кореи по-прежнему продолжается.

Страны достигли соглашения об окончательном разрешении спора о «женщинах для утех» в годы войны. Однако затем правительство Южной Кореи решило, что этого недостаточно.

Переводчики романа считают, что публикация книги на английском языке вызовет ответную реакцию в США и привлечёт дополнительное внимание к проблеме.