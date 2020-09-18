Казань, , 11:38 — REGNUM По состоянию на 18 сентября заражены коронавирусом 6949 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 26 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5775 человек, за сутки — 33 пациента. Всего летальных исходов — 71, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения контактные. 25 человек лечатся на дому, одного госпитализировали. 12 человек в возрасте от 30 до 50 лет получили положительные тесты на коронавирус. Среди жителей Казани заболевших 16 горожан за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарии могут увеличить разрешенную наполняемость посетителями в кинотеатрах и концертных залах до 70%. Пока в регионе разрешено наполнять залы посетителями лишь наполовину.

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