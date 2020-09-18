Тверь, , 11:08 — REGNUM 28 новых носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 18 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 14 человек. Два пациента скончались от осложнений на фоне коронавируса.

В Тверской области за весь период пандемии подтверждено 5832 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4401 человек. Умерли 223 пациента с COVID-19. В изоляции под меднаблюдением остаются 1208 человек.