Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших в условиях пандемии коронавируса вдвое больше числа выявленных случаев заражения — соответственно 237 и 120. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 18 сентября, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально выявлено 14 033 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 120.

Всего выздоровели 12 032 человека, или 85,74% от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки выписаны 237 пациентов, и в настоящее время насчитывается 1861 активно больной пациент.

Новых летальных исходов нет. Напомним, в Ульяновской области скончались 140 пациентов с коронавирусом.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, с начала пандемии коронавируса в регионе проведено 254,7 тыс. лабораторных исследований в отношении 238,6 тыс. человек. Под наблюдением находятся 3217 человек.