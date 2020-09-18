Томск, , 11:05 — REGNUM В Томской области за всё время эпидемии коронавируса зарегистрировано 78 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки скончался ещё один пациент, входивший в группу риска по возрасту и из-за сахарного диабета.

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«Инфекция протекала в тяжелой форме — с двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком», — добавили в правительстве.

Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 6645. За последние случаи диагноз подтвердился ещё у 62 человек. У 19 человек заболевание протекает бессимптомно, у остальных выявлены симптомы ОРВИ или пневмонии.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени более 5,4 тыс. человек, из них за последние сутки — 72. В обсерваторах под Томском остаются 36 человек.