Краснодар, , 11:01 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 18 сентября. Заражение подтвердилось в том числе у десяти детей.

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»В Краснодаре коронавирус обнаружен у 35 человек, в Сочи — у 12, в Горячем Ключе — у семи. В Крыловском районе заболели шесть жителей, в Новороссийске — пять, в Белоглинском и Абинском районах — по три», — уточнили в оперативном штабе.

В Краснодарском крае с 18 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 12 843 человека, общее число исследований превысило 965 тыс. Выписаны с выздоровлением 10 120 пациентов, скончались 235 человек с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 41 пациент. Они подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.