Чебоксары, , 11:01 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших в условиях пандемии коронавируса вдвое больше числа выявленных случаев заражения — соответственно 51 и 26. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 18 сентября, в Чувашии с начала пандемии коронавируса лабораторно подтверждено 8274 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 26.

Выздоровели 7025 человек, или 85% от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки выписан 51 пациент. В настоящее время в Чувашии продолжают лечение 1164 пациента.

За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего с начала пандемии в Чувашии умерли 85 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения, в Чувашии свободно 75,2% коечного фонда, показатель тестирования на 100 тыс. населения — 100,8, коэффициент распространения равен единице (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции). Чаще всего случаи заражения выявляются в возрастной группе от 40 до 59 лет.

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