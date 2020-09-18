Пермь, , 11:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 сентября, выявлено 67 новых случаев заражений коронавирусом. Показатель остался на уровне предыдущих суток.

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По данным пресс-службы краевой администрации, среди новых выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 64 взрослых: 25 мужчин и 39 женщин. Лечение в больнице получают 53 человека, дома под меднаблюдением находятся 14 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,12 (на 17 сентября — 1,07).

С конца марта в регионе выявлено 8 944 носителей нового коронавируса. Скончались 392 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 6 199 человек. Продолжают лечение в стационарах 969 человек.