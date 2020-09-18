Уфа, , 11:03 — REGNUM Чёткие и понятные градостроительные правила начинают разрабатывать в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

По его словам, разработка четких градостроительных правил необходима для того, что не повторялась ситуация, при которой у жителей в 10 метрах от их окон появлялись небоскребы, а также чтобы людям не нужно было защищать свои элементарные права на солнечный свет, комфортную жизнь и дворовое пространство.

Глава Башкирии сообщил, что к разработке градостроительных правил привлекается широкая общественность, местные жители: нужно всем вместе прописать строительным компаниям, что можно, а что нельзя.

Он подчеркнул, что города республики будут развиваться так, как этого желают их жители, а не застройщики, которые преследуют получение сверхприбыли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 сентября глава Башкирии Радий Хабиров побывал на месте строительства 34-этажного жилого дома на улице Шота Руставели в Уфе. Он убедился в том, что застройщик нарушает градостроительные нормы. В результате он принял решение остановить это строительство.

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